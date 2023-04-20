Нижнекамск потратит на подготовку ко Дню Победы почти 5 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Нижнекамске на подготовку к празднованию Дня Победы потратят 4,87 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Из этой суммы 3,15 миллиона предусмотрены на оформление цветников и 1,72 миллиона — на поставку фан-барьеров, выяснило «Реальное время».

Планируется закупить 400 фан-барьеров цвета «белый глянец». Выполнены они должны быть из стали. Высота — не менее полутора метров, ширина — как минимум 2,5 метра.

В течение трех дней с момента заключения контракта в Нижнекамске должны будут высадить цветы — однолетники и многолетники. Заказчик требует, чтобы рассада цветочных насаждений была здоровой, свежей, чистой. Подрядчик обязуется ухаживать за цветниками и приводить их в надлежащее состояние.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Профинансируют закупки из муниципального бюджета. Фан-барьеры поставщик должен будет доставить заказчику в течение пяти календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, в столице Татарстана на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, потратят 41,8 миллиона рублей. Контракт на эту сумму заключили с казанским ООО «Пропраздник».



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Татьяна Демина