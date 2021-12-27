«Мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали»

«Мы должны слушать друг друга»

Президент республики Рустам Минниханов сегодня провел традиционную пресс-конференцию для журналистов, на которой подвел итоги 2021 года. Одним из них стало принятие закона о публичной власти — по нему главы регионов не могут именоваться президентами. Минниханов впервые прокомментировал это решение:

— Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны слушать друг друга. Когда шла работа по изменению Конституции, была создана рабочая комиссия, много авторитетных людей было, и очень позитивно процедура прошла. А в части вот этого закона не только же наши депутаты, 60—70 проголосовали [против]. Если тот же Клишас (автор законопроекта, — прим. ред.) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Понятно, что закон принят и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах.

Закон о публичной власти президент России Владимир Путин подписал почти неделю назад. Норма и запрет для глав регионов называться президентами вступает в силу с 1 июня 2022 года. На сегодняшний день единственным субъектом в России, где высшее должностное лицо называется президентом, остается Татарстан. Депутаты Госсовета РТ выступали против принятия закона Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова, но поправки, предложенные парламентариями, Госдума отклонила.

Поправки, предложенные парламентариями, Госдума отклонила. Фото duma.gov.ru

При этом Минниханов еще раз поддержал концепцию реформирования органов местного самоуправления, разработанную теми же Клишасом и Крашенинниковым. Речь о переходе на одноуровневую систему муниципальной власти с упразднением органов управления городских и сельских поселений.

— Муниципальная власть — ее реформировать надо. Была большая ошибка, когда [была] двухуровневая система муниципалитетов. Но здесь тоже нужно сделать так, чтобы потом заново через какое-то время не переделывать. Мы активно будем подключаться к этой теме. Мы саму идею поддержали, а вот внутреннее содержание — по нему надо поработать. Ведь люди, которые пишут [законы], они в муниципалитете не работали. Я работал в муниципалитете. Спроси у тех людей, которые работали, и это будет более эффективно. Я думаю, что мы найдем общие подходы, — заключил Минниханов.

«Будем работать в части того, чтобы поднимать доступность»

Минниханов прокомментировал и другой вопрос, волнующий казанцев, — рост цен на жилье. По его словам, ситуация в других населенных пунктах Татарстана стабильнее:

— Здесь есть несколько поводов, Казань очень привлекательна, все скупают. Но тем не менее у нас есть программа социальной ипотеки, по-моему, если я не ошибаюсь, 55 или 53 тысячи за квадратный метр, эта программа работает. Но есть несколько вещей, которые очень серьезно повлияли — в том числе и на ценообразование, то есть и пандемия. Огромное количество людей-мигрантов работали на стройках, их не оказалось, и пришлось повысить заработную плату — это раз. Второе — налоговая инспекция очень хорошо работала, все строители работали на разных схемах обналички. Государство, с одной стороны, сделало хорошую штуку, значит, привели в порядок все движения контрагентов, но, с другой стороны, вот эти проценты, которые надо платить... за это платит клиент-покупатель, — ответил президент Татарстана на вопрос «Реального времени».



Он признался, что удержать рост цен на стройматериалы не удалось, хотя это общегосударственная задача.

— Я считаю, что надо более жестко контролировать все эти вещи, даже что касается нашей категории — песок, местные материалы, там пытаются завысить. Я думаю, что и по металлам сейчас какие-то договоренности другие, по сегменту. А то, что жилье надо дешевле покупать, — 100% не будет, тем более ставка льготная теперь осталась только для тех категорий, которые определили. Вообще, наша задача, мое мнение: я считаю, что мы должны в первую очередь найти форму поддержки тех людей, которые не имеют жилья, — молодая семья, многодетная семья, вот виды, которые не имеют жилья. Мы там как бы квадратный метр создаем, квадратные метры покупают богатые люди, их надо куда-то вкладывать. Вроде метры есть, а движения в части того, что нуждающиеся категории, [нет]. Ну я сам в этом плане тоже недорабатываю, я как председатель комиссии Госсовета РФ считаю, что это наша недоработка, мы должны всеми путями эти категории сохранять, и для них — льготные подходы. Молодой ученый — у него денег нет, но ему жилье надо дать, иначе он за границу уедет, то есть без поддержки государства эти вещи работать не будут, то есть нам надо несколько пересмотреть не только методы, это очень важно, а как мы будем поддерживать ту категорию, молодую семью, педиатров, да? «Какая зарплата и где я буду жить?» То есть на эти вопросы вместе с федеральным правительством найти решение, — считает Минниханов.

Минниханов прокомментировал и другой вопрос, волнующий казанцев, — рост цен на жилье. Фото: Ринат Назметдинов

Социальная ипотека, по его мнению, снимает многие вопросы, но не все.

— Самое главное — в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность, чтобы как-то свой угол был. Будем работать в части того, чтобы поднимать доступность, фокусно. Льготная ипотека на вторичный рынок, в первую очередь на первичный рынок должна быть, мы должны больше нового жилья строить. Второе — мы должны понимать, кому мы эту льготную ипотеку [даем]. Я думаю, что от этого государство беднее не станет, будем устойчивее и богаче в будущем. Вот это надо все очень серьезно проработать, — заключил он.

Сергей Кощеев, Дарья Пинегина