Татарстан вошел в число регионов, где сотрудники ИТ-компаний активнее всего оформляют ипотеку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в число регионов России, где сотрудники ИТ-компаний активнее всего оформляют льготную ипотеку. Также в данный перечень попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отметили в ведомстве, ипотекой воспользовались более 5 тысяч сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, а сумма льготных кредитов составила 47,7 млрд рублей.

Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет — на них приходится почти 60% заявок. Среди айтишников, оформляющих IT-ипотеку, 76% мужчин и 24% женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что программу «Льготная ипотека» продлят до 1 июля 2024 года, а ставку увеличат с 7% до 8%.

— Как и договаривались, мы будем сворачивать механизмы льготной ипотеки. Мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали. Будем сворачивать, но будем делать это плавно, — сказал глава государства.

Программа льготной ипотеки стартовала в России в апреле 2022 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября.

С апреля этого года ставка по программе льготной ипотеки составляла 12% годовых. Поднять ставку предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. Президент России Владимир Путин поддержал его идею. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.

Спустя месяц ее снизили с 12% до 9% годовых после предложения президента России. Он заявил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это. В июне ее снизили до 7% годовых.

1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



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Максим Кокунин