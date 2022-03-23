Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагается оставить на прежних условиях.

Также он рассказал, что за 2021 год было выдано 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей по средней ставке 5,7% годовых. Это 11% ВВП. Портфель ипотеки составляет 47% портфеля кредитов физических лиц. Кроме того, Хуснуллин добавил, что основные стройки в России не остановятся, а наоборот, будут ускорены.

В середине марта Хуснуллин допустил рост ставок по программам льготной ипотеки. По его словам, правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повыситься.

Дарья Акимова