Путин предложил запустить льготную программу ипотеки со ставкой в 6,5%

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья класса комфорт со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство.

В рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге. На реализацию уже в 2020 году направят около 6 млрд рублей, пишет RT.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «ипотечные каникулы». Для Москвы предельный размер займа составляет 4,5 млн рублей, для регионов — 2 млн рублей.