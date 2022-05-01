Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе льготной ипотеки с 12 до 9%. Действие программы продлевается до конца 2022 года.

Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что максимальная сумма льготного ипотечного кредита остается на прежнем высоком уровне, несмотря на снижение ставки до 9%. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.



С предложением снизить ставку льготной ипотеки до 9% выступил президент России Владимир Путин. По его словам, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это.



Татьяна Леухина