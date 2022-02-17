В Казани приступили к реконструкции третьего северного коллектора — за 10 лет на нем произошел 41 провал

В Казани МУП «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора: за десять лет на нем произошел 41 провал, из которых за 2021 год и январь 2022 года — 26. Работы планируется проводить в три этапа.

На первом этапе отремонтируют участок протяженностью 760 погонных метров по улице Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко), на втором этапе — участок в 850 погонных метров по проспекту Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Амирхана), на третьем — участок в 700 погонных метров по улице Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской).

На данный момент ремонтные работы ведутся в районе улиц Абсалямова и Меридианной, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, общая протяженность отремонтированных сетей превысит 2,3 км. На реконструкцию коллектора по инвестпрограмме «Водоканала» выделят 1,6 миллиарда рублей, первый этап обойдется в 400 миллионов рублей.



Протяженность третьего северного коллектора составляет 8 км, диаметр труб — от 1 400 до 2 000 мм. Это один из самых старых канализационных коллекторов города, его построили в 1985 году для сбора и отведения стоков Ново-Савиновского и Советского районов Казани. В прошлом году на нем образовался сильный провал на улице Чистопольской.

