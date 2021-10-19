Коммунальный армагеддон трансформируется в финансовый: казанский «Водоканал» заговорил о тарифах

Монопольный оператор муниципальных сетей «предъявил» журналистам 12 миллиардов рублей недоимки

Фото: Ринат Назметдинов

После вчерашнего громкого заявления на аппаратном совещании в мэрии Казани о катастрофическом состоянии сетей водоснабжения и канализации при поддержке Ильсура Метшина уже сегодня журналистам республиканских СМИ решили показать, как это выглядит в жизни. Попутно директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, почему при износе сетей в 70—90% нет возможности провести капитальный ремонт, пожаловался на низкие тарифы, когда 1 литр воды стоит 2 копейки, и раскрыл дебет и кредит. Подробности — в материале «Реального времени».

У трубы «съело» верхний свод

Сегодня журналисты татарстанских массмедиа заглянули в подземный мир коммуникаций. Романтики здесь не было никакой, сточные воды имеют свойство попахивать. Пресс-тур был организован на месте аварии, случившейся в прошлую субботу, 16 октября. На проезжей части пересечения улицы Чистопольской и проспекта Амирхана образовался провал канализационного коллектора. Сейчас это место огорожено, там работает техника. Второй такой провал случился чуть дальше, у КНИТУ-КАИ им. Туполева.

Этот коллектор (3-й Северный коллектор) диаметром 1400 мм построен в 1985 году, глубина его залегания составляет 5,7 метра, он расположен ниже уровня грунтовых вод. Несмотря на относительную «молодость», его износ — 95%, вследствие чего с начала года на нем произошло 19 аварий. Как рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, после телесъемки коллектора обнаружилось, что у него полностью отсутствует верхний свод. Ремонт объекта разделили на два этапа. На первом потребуется 2 млрд рублей, на втором — 4,6 миллиарда. На вопрос «Реального времени», когда закончатся работы, Егоров ответить не смог.

3-й Северный коллектор построен в 1985 году, глубина его залегания составляет 5,7 метра, он расположен ниже уровня грунтовых вод. Несмотря на относительную «молодость», его износ — 95%, вследствие чего с начала года на нем произошло 19 аварий. Фото: Максим Платонов

На втором по значимости 2-м Северном коллекторе на днях тоже случился провал на проезжей части пересечений улиц Волгоградской — Короленко. Этому коллектору 62 года. Его протяженность — 5,8 км, глубина залегания — 5,5 м. У него, по словам Егорова, практически 100%-й износ. На месте аварии сейчас завершается ремонт.

Глава «Водоканала» особо подчеркнул, что современные технологии позволяют работать без отключения водоснабжения и прерывания работы систем канализации. Ремонтники трудятся ночью, поэтому люди иногда даже не знают, что на линии случилась авария. Он вспомнил случай, когда в 2013 году ПСО «Казань» при строительстве эстакады на Чистопольской повредило коллектор, и вся северная часть Казани, а это 600 тыс. человек, три дня в мае сидели без воды. Сейчас такое исключено. Кроме того, новые методы — «труба в трубе», «санация чулком» и навивка — позволяют протягивать 50—70 метров труб, не вскрывая асфальт и не нарушая верхнюю инфраструктуру.

— Сверху мы видим красивый современный город, по некоторым позициям его даже можно назвать «умным городом», где применяются новые технологии. Но под землей, к сожалению, мы видим обратное. Под землей есть еще один город — коммуникаций: тепловых, электрических, газовых, канализационных и т.д.

Егоров отметил, что ремонтные работы осложняются большой глубиной залегания труб — от 5 до 8 метров, наличием грунтовых вод и большим количеством коммуникаций. Разрушительно воздействуют на сети подземный газ и большой объем используемой агрессивной бытовой химии.

Егоров отметил, что ремонтные работы осложняются большой глубиной залегания труб — от 5 до 8 метров, наличием грунтовых вод и большим количеством коммуникаций. Фото: Ринат Назметдинов

Самому древнему коллектору — 82 года

По словам директора «Водоканала», всего в городе 10 магистральных коллекторов, требующих капитального ремонта. Один из самых древних — на улице Марджани, построенный в 1939 году. Износ сетей составляет 70 и более процентов, срок их эксплуатации истек 10 лет назад.

Кроме того, на баланс организации за последние 10 лет принято более 1,3 км бесхозных сетей. Их износ еще выше — более 90%. Протяженность сетей, давно отслуживших свой срок, превышает 1,7 км, и ежегодно эта цифра увеличивается на 2-3%.

Такая же ситуация и с сетями водоснабжения, также построенными еще в советское время. Но обывателю аварии на этих сетях не видны, там нет провалов, а течи «Водоканал» старается устранять в нормативные сроки.

Из-за ветхости в этом году на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий. Ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок.

Из-за ветхости в этом году на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий. Фото: Ринат Назметдинов

Литр воды — за 2 копейки

Почему сложилась такая ситуация? Руководство «Водоканала» объясняет это так: за 70 с лишним лет не было ни одного капитального ремонта магистральных сетей, а у предприятия на это нет средств. Те деньги, что планировалось пустить на эти цели, идут на устранение аварий и латание дыр. Получается замкнутый круг. На вопрос «Реального времени», есть ли у предприятия программа по капремонту сетей, Егоров ответил отрицательно.

Калькуляция же такова: ежегодно на текущий и капитальный ремонт требуется не менее 2 млрд рублей, а имеется лишь 260 миллионов. Всего же для ремонта сетей необходимо 65,6 млрд рублей.

«Водоканал» — тарифорегулируемое предприятие. Его доход складывается из тарифов на подключение к сетям и непосредственно на водоснабжение и канализацию. Сегодня 1 литр воды стоит 2 копейки, а подключение к сетям — 500 рублей. Это, считает Егоров, очень дешево. Кроме того, в 2014 году из тарифа была убрана инвестнадбавка. Эти деньги как раз могли бы идти на реконструкцию сетей.

— Тариф нам устанавливает государство. Пересмотр тарифа на подключение, исключение инвестнадбавки, бесплатное подключение многих объектов по социальной ипотеке и т.д. — и таким образом набралось 12 млрд рублей, которые мы недополучили, — пояснил Егоров.

Регулирование тарифов — это вопрос федеральной власти. Собственно, в похожей ситуации находится вся коммунальная отрасль страны, живущая на советском наследии. Глава казанского «Водоканала» не стал скрывать, что во многих российских городах ситуация еще хуже, чем в Казани.

— Нужна поддержка государства. Все прекрасно все понимают, все всё знают, вопрос не только в комитете по тарифам. Есть постановление правительства РФ, которое гласит, что считается так и так. Есть методика расчета, — указал Егоров.

Однако и власти понять можно — увеличение тарифа ляжет на плечи потребителей, в том числе и населения. Вряд ли оно обрадуется такой нагрузке при нынешнем падении уровня жизни.

«Водоканал» — тарифорегулируемое предприятие. Его доход складывается из тарифов на подключение к сетям и непосредственно на водоснабжение и канализацию. Фото: Ринат Назметдинов

Пока же, по словам Егорова, предприятие заявилось во все возможные федеральные программы по обновлению и капитальному ремонту сетей. Например, в этом году «Водоканал» попал в федеральную программу по реконструкции очистных сооружений. На это выделено 7 млрд рублей. Работы уже начались. Через 5 лет у Казани будут новые очистные.