Новая канализационная станция «Заречная» в Казани получила заключение о соответствии

Первый этап строительства канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС до очистных сооружений Казани получил положительное заключение Госстройнадзора РТ. Об этом сообщили в ведомстве.

Новая станция на первом этапе рассчитана на прием и транспортировку до 15 тысяч кубометров стоков за час, что позволит обеспечить канализацией северную часть Казани — это Кировский, Московский, Авиастроительный, часть Ново-Савиновского района.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Напомним, что в перспективе благодаря этой КНС можно будет обеспечить канализацией до 4 миллионов квадратных метров вводимого в будущем жилья. Еще одним плюсом КНС является возможность избавления населения от дурного запаха в районе улицы Несмелова.

На втором этапе КНС планируется построить напорные коллекторы общей протяженностью 9 км.