Московский арбитраж отказал в иске дирекции космодрома «Восточный» к ПСО «Казань» на 357 миллионов рублей

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске дирекции космодрома «Восточный» к ПСО «Казань». От компании требовали почти 357 миллионов рублей неустойки.

— В иске отказать полностью, — указано в результирующей части судебного решения.

В 2020 году ПСО «Казань» получило госконтракт на 2,5 млрд рублей для строительства трассового измерительного пункта «Сахалин» на космодроме. По сути, это унифицированный технологический модуль, который осуществляет телеметрию ракетных запусков. Заказчиком телеметрического комплекса выступило ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», которое отвечает за возведение всей наземной инфраструктуры второй очереди космодрома.

С подписанием контракта ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» начинает финансировать создание стратегического объекта, которое откладывалось на протяжении двух лет. Дело в том, что над Сахалином проходит одна из трасс выведения с космодрома. В сентябре 2019 года холдинг «Российские космические системы» сообщал о начале работ по созданию трассового измерительного пункта «Сахалин» в Поронайском районе Сахалинской области. Тогда заявляли, что пункт должен начать работу в 2021 году. Закончить работы планировалось к 2025 году.

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Артем Гафаров