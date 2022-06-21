«Роскосмос» предъявил ПСО «Казань» новые иски на 1,6 млрд рублей

На счету ПСО «Казань» Равиля Зиганшина новые иски — ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», входящая в «Роскосмос», предъявила семь исков на общую сумму в 1,6 млрд рублей, соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы.



Согласно данным, иски затрагивают гражданские правоотношения, а еще связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда. Одно из заявлений на сумму 307,4 млн рублей пока оставили без движения.

Фото: Роман Хасаев

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Маргарита Головатенко