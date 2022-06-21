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«Роскосмос» предъявил ПСО «Казань» новые иски на 1,6 млрд рублей

08:23, 21.06.2022 2
«Роскосмос» предъявил ПСО «Казань» новые иски на 1,6 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

На счету ПСО «Казань» Равиля Зиганшина новые иски — ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», входящая в «Роскосмос», предъявила семь исков на общую сумму в 1,6 млрд рублей, соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Согласно данным, иски затрагивают гражданские правоотношения, а еще связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда. Одно из заявлений на сумму 307,4 млн рублей пока оставили без движения.

Фото: Роман Хасаев

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    Космодром "Восточный" - гордость России.
    А иски ерундовые, доли процента от вложенных средств.
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  • Анонимно 21 июн
    Не всё зиге масленица. Жадность фраера сгубила. Сидел бы ровно под зонтиком.
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