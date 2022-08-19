Землю гольф-клуба Равиля Зиганшина выставят на открытые торги
Земельные участки клуба оценили почти в полмиллиарда рублей
Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций по иску московского ООО «УСТ-офисная недвижимость» к ЗАО «Гольф Казан» из деревни Савино Верхнеуслонского района Татарстана. Столичная компания требовала взыскать с гольф-клуба, который известен как один из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, 315,2 миллиона рублей задолженности и обратить взыскание на заложенное имущество.
ЗАО еще 19 января 2012 года заключило договор займа с АО «Национальная управляющая компания» Д.У. ЗПИФ «Шестой Национальный». Последнее предоставило заемщику 198,9 миллиона рублей под 10% годовых. При этом в обеспечение кредитных обязательств были переданы десять земельных участков в деревне Савино общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Стороны на основании отчета оценщика определили их стоимость в 495,7 миллиона рублей.
ЗАО обязалось возвратить заемные средства с начисленными на них процентами не позднее 30 апреля 2020 года. До 9 октября 2012 года акционерное общество выплатило своему кредитору 951,1 миллиона рублей (сумма займа с процентами), говорится в определении суда. Как следствие, 19 декабря того же года тот подписал с ЗАО «Гольф Казан» соглашение о прекращении обязательств зачетом. За последним оставалась непогашенная сумма займа в 198,9 миллиона рублей и 16,4 миллиона рублей процентов. Их надлежало возвратить до 19 декабря 2015 года.
Судя по всему, сделано этого не было, так как 27 декабря 2017 года первоначальный кредитор уступил право требования задолженности ЗАО «Гольф Казан» ООО «УСТ-офисная недвижимость». Согласно договору цессии, она составила 315,2 миллиона рублей (198,9 миллиона рублей — сумма займа, составляющая 63,6% от общей стоимости заложенного имущества). Кроме того, еще и 116,3 миллиона рублей процентов (99,9 миллиона рублей процентов, начисленных на момент подписания договора цессии, а также 16,4 миллиона рублей процентов в соответствии с соглашением о прекращении обязательств). 18 мая прошлого года новый владелец долговых обязательств компании Зиганшина направил в ЗАО претензию с требованием возвратить как оставшуюся сумму займа, так и проценты по нему. Она была оставлена без внимания, и тогда был подан иск в суд.
Поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательств представлено не было, иск был удовлетворен полностью. Арбитраж постановил взыскать с ЗАО «Гольф Казан» в пользу ООО «УСТ-офисная недвижимость» 198,9 миллиона рублей долга и 116,3 миллиона рублей процентов, а также 260 тыс. рублей судебных расходов. Кроме того, он предписал обратить взыскание на заложенное имущество, установив его начальную продажную стоимость в 495,7 миллиона рублей. В решении суда говорится, что земля будет выставлена на открытые торги.
Клуб открылся в 2004 году
Гольф-клуб «Свияжские холмы» входит в структуру одноименного горнолыжного комплекса, который строило ПСО «Казань» Зиганшина. Он открылся в 2004 году, площадь составляет 32 гектара.
За свою историю клуб сменил семь директоров. Последним, восьмым, с августа 2020 года является Санжар Уакасов.
Выручка ЗАО «Гольф Казан» за прошлый год составила 15,3 миллиона рублей, а вот прибыли не были — зафиксирован убыток в 36,2 миллиона. При этом чистые активы составляют чуть больше полумиллиарда рублей.
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