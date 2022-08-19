Землю гольф-клуба Равиля Зиганшина выставят на открытые торги

Земельные участки клуба оценили почти в полмиллиарда рублей

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций по иску московского ООО «УСТ-офисная недвижимость» к ЗАО «Гольф Казан» из деревни Савино Верхнеуслонского района Татарстана. Столичная компания требовала взыскать с гольф-клуба, который известен как один из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, 315,2 миллиона рублей задолженности и обратить взыскание на заложенное имущество.

ЗАО еще 19 января 2012 года заключило договор займа с АО «Национальная управляющая компания» Д.У. ЗПИФ «Шестой Национальный». Последнее предоставило заемщику 198,9 миллиона рублей под 10% годовых. При этом в обеспечение кредитных обязательств были переданы десять земельных участков в деревне Савино общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Стороны на основании отчета оценщика определили их стоимость в 495,7 миллиона рублей.

ЗАО обязалось возвратить заемные средства с начисленными на них процентами не позднее 30 апреля 2020 года. До 9 октября 2012 года акционерное общество выплатило своему кредитору 951,1 миллиона рублей (сумма займа с процентами), говорится в определении суда. Как следствие, 19 декабря того же года тот подписал с ЗАО «Гольф Казан» соглашение о прекращении обязательств зачетом. За последним оставалась непогашенная сумма займа в 198,9 миллиона рублей и 16,4 миллиона рублей процентов. Их надлежало возвратить до 19 декабря 2015 года.

С гольф-клуба, который известен как один из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, хотели взыскать 315,2 миллиона рублей задолженности и продать заложенное имущество. Фото: Максим Платонов

Судя по всему, сделано этого не было, так как 27 декабря 2017 года первоначальный кредитор уступил право требования задолженности ЗАО «Гольф Казан» ООО «УСТ-офисная недвижимость». Согласно договору цессии, она составила 315,2 миллиона рублей (198,9 миллиона рублей — сумма займа, составляющая 63,6% от общей стоимости заложенного имущества). Кроме того, еще и 116,3 миллиона рублей процентов (99,9 миллиона рублей процентов, начисленных на момент подписания договора цессии, а также 16,4 миллиона рублей процентов в соответствии с соглашением о прекращении обязательств). 18 мая прошлого года новый владелец долговых обязательств компании Зиганшина направил в ЗАО претензию с требованием возвратить как оставшуюся сумму займа, так и проценты по нему. Она была оставлена без внимания, и тогда был подан иск в суд.

Поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательств представлено не было, иск был удовлетворен полностью. Арбитраж постановил взыскать с ЗАО «Гольф Казан» в пользу ООО «УСТ-офисная недвижимость» 198,9 миллиона рублей долга и 116,3 миллиона рублей процентов, а также 260 тыс. рублей судебных расходов. Кроме того, он предписал обратить взыскание на заложенное имущество, установив его начальную продажную стоимость в 495,7 миллиона рублей. В решении суда говорится, что земля будет выставлена на открытые торги.

Клуб открылся в 2004 году

Гольф-клуб «Свияжские холмы» входит в структуру одноименного горнолыжного комплекса, который строило ПСО «Казань» Зиганшина. Он открылся в 2004 году, площадь составляет 32 гектара.

За свою историю клуб сменил семь директоров. Последним, восьмым, с августа 2020 года является Санжар Уакасов.

Директор клуба — Санжар Уакасов. Фото: sviyaga-golf.com

Выручка ЗАО «Гольф Казан» за прошлый год составила 15,3 миллиона рублей, а вот прибыли не были — зафиксирован убыток в 36,2 миллиона. При этом чистые активы составляют чуть больше полумиллиарда рублей.

Алена Кривцова