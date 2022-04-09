«Свияжские холмы» вошли в топ-10 самых посещаемых курортов России

Татарстанский всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» попал в десятку популярных горнолыжных курортов России, заняв шестое место, сообщили в пресс-службе МегаФона.



Самым востребованным направлением среди горнолыжных курортов стал Сочи — этой зимой здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. Еще лидерами по количеству туристов стало Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кузбасс) и Домбай (Карачаево-Черкесия). На эти курорты, как и в Татарстан, приехало более 100 тысяч посетителей.

Всего в выборку попали 49 горнолыжных курортов из 21 региона России за период зимнего сезона 2021—2022 годов. Общее количество туристов на курортах, которые участвовали в сравнении, составило почти 2,6 млн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января стало известно, что трехзвездочный отель «Объект 784» горнолыжного курорта «Свияжские холмы» не будут сносить. Все подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко