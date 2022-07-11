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Арбитражный суд Москвы обязал ПСО «Казань» устранить часть дефектов на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре

15:54, 11.07.2022
Арбитражный суд Москвы обязал ПСО «Казань» устранить часть дефектов на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре
Фото: wikipedia.org

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ГАУ Самарской области «Самара Арена» к ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» и обязал устранить часть дефектов на стадионе «Солидарность Арена». Решение опубликовано в картотеке дела.

ПСО «Казань» необходимо восстановить целостность ходового моста кровли, герметизацию тепловой камеры в одном из помещений внутриплощадочной тепловой сети, в периметре стадиона устранить оползание земляного пласта, устранить протечки кровли.

Фото: wikipedia.org

При этом суд решил взыскать с ГАУ Самарской области «Самара Арена» 100 тыс. рублей на проведение экспертизы в пользу ПСО «Казань».

«Самара Арену», позже переименованную в «Солидарность Арена», татарстанская компания построила к чемпионату мира по футболу — 2018. Собственник стадиона намерен обязать ПСО «Казань» безвозмездно устранить 407 выявленных недостатков.

Ранее «Реальное время» рассказывало обо всех деталях дела. Подробности — в материале интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
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