«Иннополис» потребовал с ПСО «Казань» полмиллиарда рублей за некачественные сети

Две экспертизы по делу

Миллиардные иски «Иннополиса» к ПСО «Казань» из-за срыва строительства технопарка не единственные претензии особой экономической зоны к компании Равиля Зиганшина. В арбитраже рассматриваются еще два заявления ОЭЗ на общую сумму 503,5 млн рублей по вопросу строительства водопроводных и канализационных сетей в Иннополисе.

По одному иску сумма требований 292,5 млн рублей заявлена как долг, а 211 млн по второму — как убытки из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору от 10 февраля 2015 года. По мнению истца, построенные ответчиком очистные «не обеспечивают качество очищенной воды, соответствующее нормативам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения первой (высшей) категории и требованиям договора».

Суд назначил строительную экспертизу. Провести ее поручили экспертам ООО «Центральная аналитическая лаборатория по энергосбережению в строительном комплексе».

Экспертам предстояло ответить на вопросы:

1. Соответствует ли построенный объект условиям договора, проектной документации, строительным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и пр.)?

2. Соответствует ли проектная документация на объект комплекса очистных сооружений условиям договора на проектирование, техническому заданию, строительным нормам и правилам?

3. В случае выявления недостатков или дефектов комплекса очистных сооружений определить причины их возникновения и характер.

4. В случае выявления строительных дефектов комплекса очистных сооружений установить способ их устранения исходя из договорной стоимости работ и среднерыночной стоимости работ на аналогичные виды работ.

Эксперты выполнили работу, но была назначена повторная судебная экспертиза, в связи с чем в апреле 2022-го производство по делу приостанавливали. Экспертизу поручили ООО «ВТ Эксперт».

Объектом исследования стали сети и сооружения водоснабжения и водоотведения ОЭЗ «Иннополис» на территории Верхнеуслонского района Татарстана, а именно площадка водопроводных очистных сооружений и водозаборные сооружения с насосной станцией 1-го подъема. Экспертиза проходила в конце июня, а 19 июля от ООО «ВТ Эксперт» поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы в связи с необходимостью дополнительного отбора и исследования проб воды лабораторией. Его удовлетворили — экспертиза продлится до 19 сентября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Перед экспертами поставили задачу выяснить, достаточны ли объемы оборудования канализационных очистных сооружений АО «ОЭЗ «Иннополис» для достижения требуемых параметров очистки сточных вод, указанных в проектной документации и паспорте оборудования. Как следует из определения Арбитражного суда Татарстана, на объекте перед установками микрофильтрации отсутствует сборный трубопровод, соединяющий все барабанные фильтры, а также решения по частотному регулированию погружных фекальных насосов TOS 100В43,7 TsurumiPamp мощностью 2 кубометра/мин. и четвертьоборотные электроприводы DN-RU на поворотных дисковых затворах Tecofi, установленных на трубопроводах линий А—Г подачи стока на блок емкостей.

Эксперты должны представить заключение, является ли экономически целесообразным доведение существующего оборудования канализационных очистных сооружений ОЭЗ «Иннополис» до объемов, необходимых для достижения требуемых параметров очистки сточных вод. Если нет, то от них также требуется определить стоимость строительства канализационных очистных сооружений, которые будут соответствовать параметрам очистки сточных вод — степень очистки стока до ПДК рыбохозяйственного значения 1-й (высшей) категории при производительности 2 000 кубометров/сутки.

Фото: Максим Платонов

По второму иску особой экономической зоны «Иннополис» к ПСО «Казань» о взыскании 292,5 миллиона рублей долга натурный экспертный осмотр проводит Институт энергетики и ЖКХ Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Для проведения экспертизы Арбитражный суд Татарстана обязал лиц, участвующих в деле, обеспечить доступ экспертов к трубопроводам очищенных сточных вод с рассеивающими выпусками, самотечно-сифонным водопроводам с затопленным водоприемником и хлоропроводам на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения ОЭЗ «Иннополис».

Общая сумма исков ОЭЗ превысила 2,5 млрд

ПСО «Казань» строило дорогу, ведущую к Иннополису, прокладывало в особой экономической зоне коммуникации, построило школу, детсад, пожарное депо и технопарк им. Попова. Компания начала строить и второй технопарк имени Н.И. Лобачевского, однако в марте 2020 года договор разорвали из-за постоянных срывов графика работ.

— Согласно условиям соглашений о расторжении договоров суммы неотработанных авансов подлежали возврату в 2020 году. В связи с нарушением срока возврата сумм неотработанных авансов АО «ОЭЗ «Иннополис» поданы в Арбитражный суд Республики Татарстан исковые заявления, — рассказали «Реальному времени» в ОЭЗ «Иннополис».

Контракт на строительство технопарка имени Н.И. Лобачевского ушел крупному татарстанскому строителю, «королю госзаказа» ООО «Евростройхолдинг+».

Фото: intiled.ru

Администрация ОЭЗ «Иннополис» направила к ПСО «Казань» десять исков на общую сумму 2,23 млрд рублей. Самый крупный из них составлял 1,26 млрд рублей. На заседаниях по двум искам представитель строительной компании выступил с намерением заключить мировое соглашение с истцом. В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» заявляли, что вопрос заключения мирового соглашения и условий обсуждается.



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Татьяна Демина