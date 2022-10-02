Завтра Госдума рассмотрит проекты конституционных законов о принятии в состав России новых регионов

Завтра, 3 октября, депутаты Государственной думы России рассмотрят проекты конституционных законов о вхождении в состав страны четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает ТАСС.

Вместе с этим сегодня Конституционный суд России не увидел нарушений в принятии в состав страны новых субъектов и одобрил их вхождение.

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне проходили референдумы о вхождении в состав России. Закончились голосования победой сторонников присоединения к стране. А уже 30 сентября в московском Кремле после выступления Владимира Путина подписали четыре договора о присоединении к России новых субъектов.

Фото: duma.gov.ru

Практически сразу же после этого, 1 октября, Турция официально объявила, что не признает итоги референдумов и поддерживает сохранение территориальной целостности Украины. Аналогичную резолюцию собирались принять и в ООН, но Россия наложила на резолюцию вето.

После выступления Путина и подписания договоров, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО. Такое решение, как выяснилось позже, стало полной неожиданностью для США.

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Артем Гафаров