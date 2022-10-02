Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны новых регионов

Конституционный суд России сегодня одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов: Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонкой областей. На сайте ведомства сообщается, что суд рассматривал эти вопросы в связи с запросом президента России Владимира Путина.

— Поскольку при направлении запроса требования Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» соблюдены, постольку в соответствии с частью второй статьи 89 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» он является допустимым, — говорится в результирующей части постановлений Конституционного суда.

Фото: днронлайн.рф

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне проходили референдумы о вхождении в состав России. Закончились голосования победой сторонников присоединения к стране. А уже 30 сентября в московском Кремле после выступления Владимира Путина подписали четыре договора о присоединении к России новых субъектов.

Практически сразу же после этого, 1 октября, Турция официально объявила, что не признает итоги референдумов и поддерживает сохранение территориальной целостности Украины. Аналогичную резолюцию собирались принять и в ООН, но Россия наложила на резолюцию вето.

После выступления Путина и подписания договоров, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО. Такое решение, как выяснилось позже, стало полной неожиданностью для США.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров