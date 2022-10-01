СМИ: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для США

Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, в Вашингтоне противоречиво относятся к членству Украины в Североатлантическом альянсе, в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергся нападению.

— Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединенных Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией, — отмечается в публикации.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это произошло после подписания в Кремле договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вчерашнее заявление Зеленского, отметил неизменную позицию блока о политике «открытых дверей», но подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

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Татьяна Леухина