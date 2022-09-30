Обращение Владимира Путина 30 сентября, митинг в поддержку новых регионов в Казани — «Реальное время Live»
Ночью 30 сентября Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября там, а также в признанных ранее ДНР и ЛНР проходили референдумы об их вхождении в состав России. По их итогам власти регионов обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении в состав России. Сегодня в московском Кремле проходит подписание договоров о вступлении в состав России новых территорий и выступление президента России. Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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