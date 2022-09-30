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Обращение Владимира Путина 30 сентября, митинг в поддержку новых регионов в Казани — «Реальное время Live»

15:00, 30.09.2022 7
Обращение Владимира Путина 30 сентября, митинг в поддержку новых регионов в Казани — «Реальное время Live»

Ночью 30 сентября Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября там, а также в признанных ранее ДНР и ЛНР проходили референдумы об их вхождении в состав России. По их итогам власти регионов обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении в состав России. Сегодня в московском Кремле проходит подписание договоров о вступлении в состав России новых территорий и выступление президента России. Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15:10
    сидят все веселые, улыбаются... пока кого-то призывают. смотреть противно
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    Анонимно 15:42
    не хочется на это смотреть
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  • Анонимно 15:31
    наших ребят надо поддерживать
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    Анонимно 15:54
    давай на СВО делом поддержи! добровольцем вперед!
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  • Анонимно 16:50
    и тут цпошники бухтят. Не нравиться не смотрите.
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  • Анонимно 17:20
    все, надо успокоиться
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  • Анонимно 18:57
    Сейчас тоже посмотрю, на работе был
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