Россия наложила вето на резолюцию ООН о непризнании итогов референдумов

Россия наложила вето на резолюцию ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает «РИА Новости».



Резолюция ООН о непризнании итогов референдумов в четырех присоединившихся к России регионах была подготовлена США и Албанией.

В голосовании воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон. Оставшиеся десять голосовали за.

Фото: flickr.com

Сегодня в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Путин заявил, что современная Россия предоставила людям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, право выбора — и они сделали выбор быть с Россией.

— Россия открывает не только двери, но и сердце — добро пожаловать домой, — произнес Путин на концерте в честь вступления в состав РФ новых территорий.

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Маргарита Головатенко