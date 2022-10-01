Турция отказалась принимать решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в Россию

Турция не может принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

— Турция не признала аннексию Крыма Россией в результате нелегитимного референдума в 2014 году и каждый раз подчеркивала свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, — приводит ТАСС текст обращения.

По мнению дипломатического ведомства республики, решение о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ представляет собой грубое нарушение установленных принципов международного права, оно не может быть принято.

Еще на прошлой неделе официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын подчеркивал, что республика не признает итоги проводимых на Украине референдумов. Он отметил, что Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для прекращения вооруженного конфликта.

Вчера в московском Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



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Татьяна Леухина