Некоторых пострадавших детей в результате стрельбы в школе Ижевска перевезут в Москву

Фото: Максим Платонов (на фото - министр здравоохранения России Михаил Мурашко)

Некоторых детей, которые пострадали в результате стрельбы в ижевской школе №88, перевезут на дальнейшее лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



По его словам, перевозка запланирована на завтра. Сегодня необходимо стабилизировать состояние пострадавших. Мурашко отметил, что точное количество детей, которых необходимо перевезти, определит консилиум врачей:

— Назначено необходимое дообследование. По одному ребенку еще завершают хирургическое вмешательство. Утром будет еще одна оценка, — приводит «Интерфакс» его слова.

Министр здравоохранения отметил, что с детьми и их родителями работают психологи. Родителям разрешили остаться в больнице. Врачи рассказали им все о состоянии здоровья их детей.

— Наиболее критических [раненых], за которых мы сейчас переживаем, трое, — добавил Мурашко.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в школе №88 в Ижевске открыли стрельбу. По последним данным СК, число жертв выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается. Занятия в школах Ижевска были в связи со случившимся были отменены.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».



По последним данным, в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Среди погибших — три учителя. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме, школа №88 во вторник будет работать дистанционно.

После случившегося министерство просвещения в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ. Министерство просвещения РФ и МЧС в ближайшее время намерены провести тренировки по комплексной безопасности образовательных учреждений.



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Маргарита Головатенко