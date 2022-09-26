При стрельбе в школе в Ижевске погибли три учителя

В результате нападения на школу №88 в Ижевске погибли три учителя, об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка, — цитирует его «РИА Новости».

Кравцов подчеркивал, что учителя ижевской школы проявили героизм, спасая детей:

— Педагогическому коллективу хочу сказать, что учителя проявили героизм. Вначале выходили дети, затем шли учителя. Они спасали детей, жертвовали своей жизнью.

Во вторник ижевская школа будет работать в дистанционном режиме.

Фото: соцсети

Число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.



Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».



По последним данным, в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

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Маргарита Головатенко