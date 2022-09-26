Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме

Фото: wikimedia.org / Vyacheslav Bukharov

Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.



— С 27 сентября муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования будут работать в штатном режиме. Информация в данный момент доводится до родителей через школьные чаты, — сказано в сообщении.

Нуждающиеся в получении психологической помощи родители и дети могут обратиться в центр психологической поддержки, который развернут в лицее № 86. На время функционирования штаба психологической поддержки учреждение будет работать дистанционно.

Во вторник школа №88 будет работать в дистанционном режиме.

Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Сегодня в школе №88 в Ижевске открыли стрельбу. По последним данным СК, число жертв выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается. Занятия в школах Ижевска в связи со случившимся были отменены.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».



По последним данным, в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Среди погибших — три учителя. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

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Маргарита Головатенко