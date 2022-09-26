Школа в Ижевске, где произошла стрельба, завтра будет работать дистанционно

В Ижевске школа №88, в которой произошла стрельба, во вторник будет работать в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.



— Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах, — приводит «РИА Новости» слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.



Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

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Маргарита Головатенко