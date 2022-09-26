Минпросвещения обсудит дополнительные меры по защите школ после стрельбы в Ижевске

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство просвещения России в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ после стрельбы в Ижевске, об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.



По его словам, меры будут обсуждаться в комплексе «и в правительстве, и со всеми силовыми структурами», сообщает «Интерфакс».

— Убийца состоял на учете, страдал шизофренией. (...) Он играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать вообще влияние компьютерных игр. Соответствующую работу, соответствующие решения мы в ближайшее время совместно с министерством цифрового развития примем, — добавил министр.

Министерство просвещения РФ и МЧС в ближайшее время намерены провести тренировки по комплексной безопасности образовательных учреждений.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в школе №88 в Ижевске открыли стрельбу. По последним данным СК, число жертв выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается. Занятия в школах Ижевска в связи со случившимся были отменены.

Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».



По последним данным, в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения. Из них под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Среди погибших — три учителя. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

Школы Ижевска с 27 сентября будут работать в штатном режиме, школа №88 во вторник будет работать дистанционно.



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Маргарита Головатенко