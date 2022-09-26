Минпросвещения: открывший стрельбу в ижевской школе состоял на учете с шизофренией

Мужчина, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», сообщает RT со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Сегодня в Ижевской школе №88 была открыта стрельба. Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.



Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).



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Маргарита Головатенко