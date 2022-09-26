Минздрав: состояние 12 пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе оценивается как тяжелое

В больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения на школу №88 в Ижевске, об этом стало известно на совещании с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.



Из 23 пациентов под наблюдением 21 ребенок и двое взрослых. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавших доставили в оснащенные самым современным оборудованием медучреждения — РКБ №1 и Республиканскую детскую клиническую больницу. Всем незамедлительно оказали помощь.

Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов. Дополнительно с бортом МЧС прибыла медицинская бригада из 17 человек из федеральных клиник. Врачи проведут совместный детальный обход и примут решение об объемах медпомощи отдельно по каждому из пациентов.

Главврач республиканкой больницы №1 Александр Шаклеин сегодня сообщил, что девять детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, находятся в реанимации.

Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко