Итоги дня: смена вице-премьера России, «Роскосмос» без Рогозина, дочка Gemont банкротит сама себя
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 июля:
- Дмитрий Рогозин лишился поста главы госкорпорации «Роскосмос». Его место занял вице-премьер России Юрий Борисов, проработавший в правительстве 4 года. О новом месте работы Рогозина пока не сообщается.
- Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли. Следом за этим президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении. Кроме того, глава государства вернул прежнее число вице-премьеров в правительстве — оно сократилось с 11 до 10.
- В семье бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова решили изменить структуру собственности сети ресторанов «Максимилианс». Как стало известно «Реальному времени», супруга экс-политика Гузель Халикова выкупила 63% доли в уставном капитале заведения, которые стоят 12,6 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Раздельный сбор мусора в Татарстане в настоящее время с точки зрения закона невозможен. Это обнаружил и подтвердил своим решением Арбитражный суд республики, разобравшись в иске альметьевской компании, которая захотела сдавать регоператору отходы в рассортированном виде. Детали — в материале «Реального времени».
- ООО «Гемонт» — «дочка» турецкой Gemont —подало в Арбитражный суд заявление о самобанкротстве. Долг оценивается в 18,6 миллиарда рублей. Компания выступает в России ответчиком в около 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыто в 2022 году.
- Почти 75% опрошенных татарстанцев выступают против ограничения въезда в исторический центр Казани. Лишь 12,8% респондентов одобряют эту идею. Если все же въезд в исторический центр Казани сделают платным, почти каждый третий из опрошенных татарстанцев готов отказаться от личного автомобиля — 28,5%.
- Минпромторг России добивается закрытых торгов для казанского «КЗСК-Силикона». В ведомстве опасаются, что продажа «дочки» отдельно от завода КЗСК может привести к срыву оборонзаказа. Детали — в материале «Реального времени».
- Проект благоустройства территории вокруг старообрядческого храма в центре Казани — Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии — прошел государственную историко-культурную экспертизу. Сквер с находящимся в центре композиции памятником митрополиту Андриану должен стать «площадью» — общественным пространством. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов в день задержания 21 сентября 2021 года получил 500 рублей штрафа за нарушение скоростного режима. Он до сих пор не оплачен, из-за чего банковские счета и карты могут заблокировать или списать с них сумму штрафа в удвоенном размере.
- Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны, на котором участники обсудили текущую ситуацию в регионах. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Подробности совещания не раскрываются.
- Казань не попала в топ-3 «умных» городов в новом индексе цифровизации городского хозяйства («IQ городов») от Минстроя России. В тройке лидеров среди миллиоников оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
- Годовая инфляция в Татарстане в июне замедлилась до 16,2% после 18,01% в мае. Она оказалась ничем, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%), но выше, чем в целом в России (15,90%).
Ключевые события 142-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в ближайшее время работа по формированию документа по итогам четырехсторонних консультаций по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции между представителями ООН, Москвы, Турции и Киева завершится. Он получил название «Черноморская инициатива».
- Также Минобороны России рассказало об ударе по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница, нанесенном высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» 14 июля. По данным ведомства, в тот момент там велось совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта авиационного парка. Участники совещания уничтожены, заявили в Минобороны.
- В Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны России. Ударом по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области ликвидирована казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских РСЗО, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в Дзержинске (ДНР), а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах, доложили в Минобороны России.
- Истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских самолета МиГ-29 у Славянска и Дружковки (ДНР), средствами противовоздушной обороны — два самолета Су-25 и девять беспилотников. Также перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган», проинформировали в Минобороны.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономика Татарстан
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