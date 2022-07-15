Казань не вошла в топ-3 «умных» городов по итогам 2021 года

Казань не попала в топ-3 «умных» городов в новом индексе цифровизации городского хозяйства («IQ городов») от Минстроя России. В тройке-лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Индекс разработали Минстрой России совместно с МГУ имени Ломоносова. В нем содержится 47 показателей, он рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, туризм и сервис и другие, пишет «Интерфакс».

Казань попадала в рейтинг «умных» городов по итогам 2019 и 2020 годов. А в конце мая столица Татарстана вместе с Елабугой вошли в пятерку Умных городов России, согласно рейтингу, представленному экспертом, руководителем проектов по направлению «Городские технологии» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Юрием Хахановым. Казань оказалась на третьем месте, Елабуга — на пятом.



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Татьяна Леухина