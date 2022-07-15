Почти треть татарстанцев готовы отказаться от автомобиля, если въезд в центр Казани сделают платным

Фото: Анна Сейтумерова

Женщинам платный въезд в центр Казани не по душе

Большинство татарстанских автомобилистов отрицательно относятся к возможным ограничениям доступа машин в исторический центр Казани. В России с такой практикой пока не сталкивался ни один город, в то время как за границей она распространена в Швеции, Сингапуре, Италии, Норвегии, Латвии и так далее.

Как сообщили «Реальному времени» в агентстве «ПромРейтинг», исследование показало, что 74,6% опрошенных татарстанец выступают против ограничения въезда в центр Казани. При этом негативнее всего к такой перспективе относятся женщины — 68,7% респонденток.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

За введение платного въезда в исторический центр столицы Татарстана проголосовали 12,8% респондентов. Остальные заявили, что им все равно, или же считают, что не все так однозначно. Мужчины к идее ограничения доступа машин в центр Казани относятся положительнее женщин — так ответвили 18,1% и 7,1% соответственно.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

Татарстанцы не верят в пользу ограничения для пешеходов

Одним из основных аргументов в пользу ограничения доступа в городской центр эксперты называют удобство и безопасность пешеходов. Однако не все уверены в том, что это эффективная мера.

Так, например, более половины опрошенных татарстанцев (57,4%) не верят, что ограничение доступа машин в исторический центр Казани положительно скажется на пешеходном движении. Скептичнее всего настроены женщины — среди них заявивших, что платный въезд поможет сделать прогулки людей безопаснее и комфортнее, меньше четверти — 23,7%, в то время как среди мужчин — 37,1%.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

Молодежь в Татарстане относится к этому вопросу несколько лояльнее — так, положительно оценили идею ограничения въезда в исторический центр Казани 15,3% несовершеннолетних респондентов и 14% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет. Среди возрастной категории от 36 до 54 лет и старше 54 лет этот показатель оказался ниже 11%.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

Самый большой процент заявивших, что пешеходное движение в исторической части Казани не станет после ограничения въезда транспорта комфортным и безопасным, оказался в возрастной категории от 36 до 54 лет — 63,9%. Среди молодежи такой ответ дали чуть больше половины — 53,9%, а среди несовершеннолетних — 55,9%.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

Женщины решительнее в вопросе отказа от автомобиля

Если все же въезд в исторический центр Казани сделают платным, почти каждый третий из опрошенных татарстанцев готов отказаться от личного автомобиля. Такой ответ дали 28,5%. Чаще всего так отвечала молодежь — 37,1%.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

При этом еще почти треть опрошенных жителей Татарстана (29,7%) не готова, несмотря на ограничение въезда в исторический центр республики, избавляться от своей машины. Не планируют жертвовать удобством чаще всего автомобилисты в возрасте от 36 до 54 лет (36,7%). Из них лишь четверть (24,8%) готовы отказаться от машины.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

На решение об отказе от личного автомобиля может повлиять стоимость въезда в исторический центр Казани. В зависимость от нее ставят свой выбор 25,7% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, 24% опрошенных лиц в категории 36—54 года и 26,3% татарстанцев старше 54 лет.

Фото: агентство «ПромРейтинг»

Женщины, к слову, решительнее настроены на отказ от личной машины в случае введения платы за въезд в центр Казани — 29,3%. Среди мужчин готовность выразили 27,7%.



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Татьяна Демина