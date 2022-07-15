Дениса Мантурова утвердили на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли

Депутаты Госдумы утвердили Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли. Об этом сообщили в нижней палате парламента страны.



12 июля президент России Владимир Путин указом увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Новый заместитель председателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли.

— Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, заместителя — руководителя аппарата правительства РФ, и заместителя — министра промышленности и торговли РФ, — сказано в документе.



Напомним, Денис Мантуров занимает должность главы российского Минпромторга с 2012 года.

Сегодня Путин упразднил один из вице-премьерских постов — их снова стало 10. Такое решение было принято после подписания указа об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера РФ — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».



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Маргарита Головатенко