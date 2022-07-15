У Кафедрального собора старообрядцев разобьют парк и сделают подсветку храма

Сквер станет «площадью»

Проект благоустройства территории вокруг старообрядческого храма в центре Казани — Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии на улице Ульянова-Ленина — прошел государственную историко-культурную экспертизу. Эксперты должны были определить степень воздействия строительных работ на сохранность объекта культурного наследия.

Собор и благоустраиваемая территория занимают квартал, ограниченный улицами Тихомирнова, Ульянова-Ленина, Петербургской и Артема Айдинова. Реконструкция потребуется двум зданиям храмового комплекса: №15 и 15а по улице Старообрядческой. Оба сооружения имеют два этажа и построены до 1917 года. Одно, по оценке экспертов, находится в ограниченно работоспособном состоянии, другое — в аварийном. В зданиях потребуется усилить фундамент, заменить старые перекрытия и внутренние лестницы, отремонтировать кровлю. В покраске стен фасадов предлагается придерживаться традиционных цветовых гамм. Кроме того, предполагается выполнить цветную художественно-архитектурную подсветку.

Как указано в экспертизе, цель проекта — демонстрация богатого наследия старообрядческой культуры как живой традиции с использованием современных способов организации общественных пространств и озеленения. Центральным элементом будет создание естественного благоустройства для территории Кафедрального собора. Базовым материалом станет дерево как естественный материал, характерный для застройки Суконной слободы XVII — начала XX века, чтобы воспроизвести ту среду, в которой храм в свое время был визуальной доминантой.

Фото: fotokto.ru

Раньше на территории жили купцы-старообрядцы

Сквер с находящимся в центре композиции памятником митрополиту Андриану должен стать площадью — общественным пространством для горожан и гостей Казани. Использование рельефа и встроенных в него элементов благоустройства, по задумке авторов проекта, позволит посетителям сквера отстраниться от шума и городской суеты, наслаждаясь величественным собором.

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, кроме того, предусмотрена высадка новых деревьев и кустарников. Вдоль транзитных пешеходных связей будут созданы пространства для проведения ярмарок, культурных и общественных мероприятий. Появится в сквере и детская площадка. С целью объединения внутренних пространств территории собора и сквера улицу Старообрядческую предлагается сделать пешеходной.

Участок расположен на улице Старой (бывший Георгиевский переулок) в Суконной слободе, между ул. Петербургской (бывшая Георгиевская) и Щербаковским переулком. Потребность в полноценном кафедральном храме у общины оформилась во второй половине XIX века, когда была основана Казанская и Вятская епархия. Средства на возведение церкви начали собирать в ноябре 1906 года, а строительство стартовало в 1907 году.

Место было выбрано неслучайно — в XIX веке эта территория принадлежала купцам-старообрядцам, в 1884 году один из них возвел здесь двухэтажный склад, который впоследствии стал основой для здания храма.



После революции, в 1922 году, советская власть изъяла из храма ценную серебряную утварь, а в 1930 году закрыла его. Здание было отдано Центральному государственному архиву ТАССР. Во время Великой Отечественной войны сюда эвакуировали часть московских архивов. Собор вернули верующим лишь в 1997 году, после чего здание отреставрировали.

Эмиль Зиянгиров