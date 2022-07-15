Осужденный экс-глава ФСС Татарстана получил штраф ГИБДД в день погони и задержания

Как стало известно «Реальному времени», экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов в день задержания 21 сентября 2021 года получил штраф за нарушение скоростного режима 500 рублей. Акт по делу об административном правонарушении вынес ГИБДД МВД по РТ.

Штраф до сих пор не оплачен, и может привести к ряду неприятностей. По закону №229 «Об исполнительном производстве», банковские счета и карты могут заблокировать или списать с них сумму штрафа в удвоенном размере. Судебный исполнитель имеет возможность отобрать личное имущество неплательщика в счет оплаты его задолженности.

Напомним, 29 июня Московский райсуд Казани признал бывшего ВИП-чиновника виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. При этом гигантский кратный штраф в 160 млн рублей, предложенный стороной гособвинения, суд назначать не стал. Зато установил запрет работать на государственной и муниципальной службе семь лет после отсидки.

Фото: Ирина Плотникова

В день задержания Лоханов пытался скрыться на своей машине Infiniti. Обвиняемый успел выкинуть пакет с деньгами, но позже признал факт их получения.

Анастасия Дуксеева