Татарстанская «дочка» Gemont подала заявление о самобанкротстве из-за долга в 18,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont), подало в суд заявление о самобанкротстве, согласно материалам картотеки арбитражных дел.



Заявление подано 14 июля, сумма требований кредиторов — 18,6 млрд рублей.

Сообщение «Гемонт» о намерении подать на банкротство появилось 15 июня. Компания выступает в России ответчиком в около 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыто в 2022 году.

В начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику.



«Гемонт» основан в 1991 году. Среди других проектов, реализованных компанией, — проект гидроочистных сооружений ТАНЕКО, проект модернизации КГПТО «ТАИФ-НК» и другие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко