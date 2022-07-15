В Татарстане в июне инфляция замедлилась до 16,2% после 18,01% в мае

Фото: Антон Журавлев (архив)

Годовая инфляция в Татарстане в июне текущего года замедлилась до 16,2% после 18,01% в мае — это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%), но выше, чем в целом в России (15,90%). Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России — Национального банка по республике Волго-Вятского управления ЦБ.



Годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане замедлился до 19,93% после 21,93% в мае. На это оказали влияние в основном расширение предложения овощей и укрепление рубля.

Россия отменила санитарные ограничения на ввоз сельхозпродукции из ряда стран, снизилась стоимость импорта — это повлияло на рост объема поставок из-за рубежа. Рост цен на картофель, капусту и помидоры в Татарстане существенно замедлился, свекла и морковь стоили дешевле, чем годом ранее. Также в июне все еще корректировались цены на сахар после резкого всплеска цен в марте. Спрос оставался сдержанным из-за сформированных покупателями ранее запасов.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года снизился до 17,04% после 19,26% в мае. Динамика цен объясняется увеличением предложения ряда товаров на внутреннем рынке и укреплением рубля.

Сокращение экспорта древесины и топлива по-прежнему воздействовало на увеличение их предложения на внутреннем рынке. В июне пиломатериалы стоили дешевле, чем годом ранее. Прирост цен на бензин снизился до 3,36% после 4,18%. Продолжил замедляться рост цен на электронику и бытовую технику — на это повлияло укрепление рубля.

Фото: cbr.ru

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в Татарстане составил 10,08% после 11,01% в мае. В основном на показатели повлияли смягчение денежно-кредитных условий и сокращение пассажиропотока авиационного транспорта.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в июне 2022 года замедлилась до 16,49% после 17,86% месяцем ранее. Тенденция замедления в округе, как и в целом по стране, вызвана укреплением рубля, расширением предложения отдельных товаров и ослаблением потребительского спроса после мартовского всплеска.

В России в июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность — на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,90%.

Фото: cbr.ru

В Татарстане в июне по сравнению с маем товары, а еще услуги незначительно подешевели: продовольственные товары в июне, по сравнению с маем, подешевели на 0,65%, непродовольственные — на 0,41%, а стоимость услуг снизилась на 0,2%. Всего индекс потребительских цен упал на 0,65%. Однако по сравнению с июнем 2021 года продовольственные товары подорожали на 19,93%, непродовольственные — на 17,04%.

В мае 2022 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 18,01% после 18,59% в апреле. Тогда инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 17,86%, и в целом по России — 17,1%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко