Семья экс-премьера Татарстана поделила сеть ресторанов «Максимилианс» по-новому

Новый старый учредитель

В семье бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова решили изменить структуру собственности сети ресторанов «Максимилианс». Как стало известно «Реальному времени», супруга экс-политика Гузель Халикова выкупила 63% доли в уставном капитале заведения, которые стоят 12,6 миллиона рублей.

Всего размер уставного капитала ресторана составляет 20 миллионов рублей. До этой сделки единственным владельцем ресторана был сын Ильдара Халикова Тимур Серазутдинов. Сейчас в его собственности только 37% заведения. Это все еще позволяет Серазутдинову блокировать особенно крупные сделки, но основные вопросы управления теперь остаются за Халиковой.

Фото: vk.com/kazan_maximilians

Появление Гузель Халиковой в структуре владения «Максимилианс-Казань» не является чем-то новым, но она впервые стала участником уставного капитала компании напрямую. Так, еще в 2011 году доля в 51% супруги экс-премьер-министра Татарстана была записана на Adalin Group Inc. с пропиской в маленькой центральноамериканской стране Белиз на границе Мексики и Гватемалы. Затем, в 2013 году, эта доля перешла к ООО «Адалин».

Офшоризация и деофшоризация

Примечательным здесь выглядит то, что основанная в 2009 году сеть ресторанов изначально полностью принадлежала ООО «Ак Барс Девелопмент», которое тогда было дочерней компанией ООО «Ак Барс Капитал». Анализ владения последней приводит к Минземимущества Татарстана. Однако уже с 2010 года участниками уставного капитала «Ак Барс Девелопмента» становились компании с пропиской на Британских Виргинских островах и на Кипре. Такая череда офшоров тянулась примерно до 2017 года.

Интерьер ресторана. Фото: vk.com/kazan_maximilians

После этого в структуре управления «Ак Барс Девелопмента» начался процесс деофшоризации. Привел он к тому, что с 2019 года единственным владельцем компании является Госжилфонд Татарстана. К слову, кипрский след в 2013 году мелькнул и в структуре владения «Максимилианс-Казань».

В том же году 51% участия в уставном капитале сети ресторанов перешел к нижнекамскому ООО «Химстроймонтаж», владельцем которого тогда являлась Гузель Халикова. Однако к 2017 году от контрольного пакета акций у компании остались лишь 19%. А затем «Химстроймонтаж» и вовсе вышел из структуры управления сети ресторанов. В 2020 году Халикова продала компанию Динару Мустафину.

След Халиковой теряется

Примерно с 2018 года след Гузель Халиковой в структуре управления «Максимилиансом» теряется. С тех пор доли в уставном капитале сети ресторанов начали переходить к частным инвесторам.

Так, еще в 2017 году 4% компании уже перешли к Тимуру Серазутдинову. На следующий год по 20% доли уставного капитала перешли к Сание и Илмиру Нигматзяновым. Оставшимися 25% владел Евгений Венгер, который был в структуре управления сетью еще с 2013 года. В 2020 году Серазутдинов выкупил у своих партнеров их доли в уставном капитале и стал единственным владельцем ООО «Максимилианс-Казань».

Единственным владельцем компании Серазутдинов был до 14 июля этого года, когда 63% выкупила Гузель Халикова. Неизвестно, чем обусловлено решение стать владельцем именно такой доли, ведь раньше у нее был только 51%.

Евгений Венгер. Фото: v-chelny.ru

Стоит отметить, что Серазутдинов появился в структуре управления сетью не просто так. С самого открытия компании в 2009 году он является ее бессменным директором.

Такого процента владения сетью Халиковой в любом случае не хватит для единоличного управления компанией. Так, согласно действующему законодательству, для принятия решений по определенным вопросам необходима поддержка 3/4 или 2/3 участников компании. Этой доли нет ни у кого из нынешних соучредителей.

Вместе с этим значительная часть решений может приниматься простым большинством голосов. Для этого нужно иметь в распоряжении больше половины доли уставного капитала. Для «Максимилианса» это 10 миллионов и один рубль.

Сейчас в сети насчитывается уже девять ресторанов

Сейчас сеть ресторанов «Максимилианс», которая принадлежит ООО «Максимилианс-Казань», насчитывает заведения в девяти городах России:

Казани, Набережных Челнах, Самаре, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Тюмени, Красноярске, Екатеринбурге.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка сети составила чуть менее 107,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 592 тысячи. Активы компании оцениваются в 5,4 миллиона.

Артем Гафаров