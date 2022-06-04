Пять иностранных компаний приостановили работу в ОЭЗ Татарстана

Фото: Василий Иванов

С начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании начали приостанавливать или полностью закрывать свой бизнес в России. Это затронуло почти все сферы общественной жизни, бизнеса и промышленности. Уход компаний затронул и особые экономические зоны Татарстана «Иннополис» и «Алабуга». С начала спецоперации свою работу в них приостановили пять предприятий, из которых два собираются разорвать соглашения о сотрудничестве. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службах ОЭЗ.

Три «заморожены», две — расторгают контракты

Сейчас, как рассказали в пресс-службе, в «Иннополисе» насчитывается 300 резидентов, среди которых 3% — с иностранным участием. Две американские компании полностью приостановили свою работу и заявили, что собираются разорвать соглашения о сотрудничестве с ОЭЗ. Правда, процедура еще не запущена. Еще две компании временно «заморозили» свою работу, но сохранили штат сотрудников и продолжают выплачивать им зарплату.

Названия компаний в ОЭЗ пока не разгласили. «Реальное время» направило запрос, чтобы уточнить эти данные.

— Мы продолжаем работу в штатном режиме, а наши технопарки пополняются новыми стартапами. По итогам экспертных советов с начала 2022 года уже прошли отбор 30 новых компаний, — сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

В пресс-службе «Алабуги» рассказали, что у них насчитывается 57 резидентов. Сколько из них иностранных — не уточняется. Вместе с этим в ОЭЗ отметили, что о своем временном уходе объявил только «Соллерс Форд». Увольнять сотрудников в компании не стали, сокращения штата тоже не было — зарплату всем выплачивают в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас в «Алабуге» работают 33 резидента. Остальные пока не запущены: кто-то находится на стадии проектирования, кто-то — строительства, а кто-то уже готовится начать работу.

Компании уходят и остаются

После начала спецоперации многие западные компании заявили о полном или временном уходе с российского рынка. Среди них одна из крупнейших мировых платежных систем PayPal, а также сервис для удаленного доступа TeamViewer.

Также об уходе из России объявила сеть заведений общественного питания McDonald's, хотя в Казани рестораны и не думали закрываться. Столица Татарстана оказалась в числе лидеров по количеству заведений McDonald's, которые продолжили работу.

Фото: Максим Платонов

В конце марта о закрытии магазинов в России объявил польский ретейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Продержался он, правда, не долго. Уже в конце мая магазины сети открылись в Татарстане. Позже стало известно, что для продолжения работы в России они должны будут сменить названия.



Артем Гафаров