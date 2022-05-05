TeamViewer прекращает деятельность на территории России и Белоруссии

Немецкий разработчик программ для удаленного доступа, управления и обслуживания TeamViewer объявил о полном прекращении деятельности на территории России и Белоруссии. Решение принято на фоне событий на Украине.

— Мы не только соблюдаем все международные санкции и немедленно остановили любые новые сделки, но и не будем больше продлевать договоры с клиентами из России или Белоруссии, — говорится в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что все некоммерческие подключения, ведущие из России и в нее и в Белоруссию, будут блокироваться TeamViewer в целях недопущения дальнейшего использования программного обеспечения компании, передает ТАСС.

После начала спецоперации России на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. В их числе — IBM, Adobe, Acronis, Intel и другие.

Диана Жиленкова