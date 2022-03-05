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PayPal прекращает работать в России

11:35, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
PayPal прекращает работать в России
Фото: pixabay.com

В России прекращает работу PayPal. Об этом пишет «РИА Новости».

Какое-то время вывести средства еще можно. Прекращение работы сервиса связано с проведением военной операции на Украине.

На прошлой неделе стало известно, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. О приостановке работы ApplePay предупредила на этой неделе корпорация Apple.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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