PayPal прекращает работать в России
В России прекращает работу PayPal. Об этом пишет «РИА Новости».
Какое-то время вывести средства еще можно. Прекращение работы сервиса связано с проведением военной операции на Украине.
На прошлой неделе стало известно, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. О приостановке работы ApplePay предупредила на этой неделе корпорация Apple.
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