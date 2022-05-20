Reserved, Cropp и Sinsay вновь открыли свои магазины в Татарстане

Сразу восемь точек Sinsay на площадях ТЦ «Эссен» в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске

Польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий пятью брендами — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. По всей стране закрытые ранее магазины возобновляют работу, в том числе и в Татарстане. Как выяснило «Реальное время», уже сегодня в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске открылось несколько торговых точек всех брендов LPP. Представители Sinsay подтвердили открытие магазинов.

LPP уходит из России после 20 лет присутствия на рынке

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России, многие зарубежные компании сообщили об уходе с российского рынка. В их числе был и польский ретейлер LPP, владеющий брендами магазинов одежды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Однако сейчас стало известно, что компания решила продать российскую часть бизнеса и эти бренды вновь возвращаются в торговые центры страны.

В частности, сегодня в Казани магазины компании уже заработали в KazanMall и в ближайшее время откроются в ТЦ «Южный», «Кольцо», «Тандем». Кроме того, сегодня также открылись сразу восемь точек Sinsay на площадях ТЦ «Эссен» в татарстанской столице, Набережных Челнах и Нижнекамске. Что интересно, продавцы на местах не знают о продаже бизнеса новым собственникам.

— Правление LPP SA сообщает, что, рассмотрев предложения и проведя переговоры с потенциальными покупателями, сегодня правление приняло решение о продаже ООО «Ретрейдинг» китайскому консорциуму, — сказано в сообщении польского ретейлера.

Фото: realnoevremya.ru

«Ретрейдинг» — российская «дочка» компании LPP. О том, кто именно покупает часть бизнеса, в LPP пока не уточняют. По окончании сделки ретейлер уйдет из России после 20 лет присутствия на рынке.

«Остальные посмотрят — будут ли этих щемить, и, может, тоже откроются»

По мнению генерального директора компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова, возвращение на российский рынок ушедших ранее сетей может стать определенным трендом. На рынке под новыми названиями могут появляться старые магазины.

— Я думаю, что им наверху сказали закрываться. Все понимают, что это бизнес. Никто не хочет ссориться, поэтому компании на какое-то время закрылись. Платили зарплаты, чтобы не потерять людей, и аренду, скорее всего. Но прошло три месяца, и ситуация до сих пор не разрешилась. И здесь уже надо принимать решение — либо закрываться, либо искать другие варианты, — считает Мурат Ахмеров.

Эксперт уверен, что этот тренд будет развиваться: «То, что мы увидим, это будут, наверное, первые ласточки. Остальные немного посмотрят, подумают, будут ли этих там щемить, прессовать, если не будут, значит, может, и откроются».



Фото: realnoevremya.ru

Названия брендов станут другими



По условиям сделки у покупателя не будет прав на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP. Однако он получает право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP. Это означает, что у магазинов изменится товарный знак и названия брендов.

Уже сейчас магазины одежды Reserved и Cropp устроили ребрендинг. Теперь они называются RE и CR. Точки по всей стране постепенно начнут открываться после замены прежних вывесок на временные с новыми логотипами.

Отметим, что сейчас также активно обсуждается смена названия ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Фото: commons.wikimedia.org

— Многие производители, например у того же McDonald’s, — они же все российские, кто булки, кто мясо, кто еще что-то выпускает. То есть спрос есть, локации есть, клиенты есть. Ну да, кто-то поменяет название, но наш рынок для западных компаний интересен, — отметил Мурат Ахмеров.

В первых числах марта, после начала военной спецоперации на Украине, из России начали уходить зарубежные бренды. Помимо магазинов LPP, закрылись также точки компании Inditex (бренды Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), H&M, производителей спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Nike, американской компании Victoria's Secret, которая продает нижнее белье, и многие другие.

Фото: realnoevremya.ru

LPP — польская компания по производству одежды, управляющая пятью брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. LPP принадлежит сеть из более чем 2 200 магазинов общей площадью более 1,8 млн квадратных метров, которые представлены в 26 странах мира.

