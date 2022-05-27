В казанском ТРК «Кольцо» под старым названием открылись магазины Reserved и Cropp, в Kazan Mall — под новым

В торгово-развлекательном центре «Кольцо» в столице Татарстана под прежним названием открылись магазины Reserved и Cropp. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Согласно информации портала «Объясняем.рф», бренды ретейлера LPP после возобновления работы в России должны сменить название. Так, Reserved откроется под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», а Cropp сменит название на CR.

Фото: realnoevremya.ru

— Качество продукции от смены имен не пострадает: привозить в страну будут оригинальные товары брендов, — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях пишут, что в Kazan Mall уже сменилась вывеска у магазинов House и Cropp.

Недавно польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. Помимо Казани, магазины этих брендов стали открываться в Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова