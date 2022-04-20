Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по числу работающих McDonald’s

Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по количеству работающих McDonald’s. Исследование опубликовано на портале Gogov.

На территории республики работают все 29 ресторанов быстрого питания сети. Также в числе лидеров оказались Башкирия (там действуют все 13 заведений из 13) и Свердловская область (15 ресторанов из 15), Новосибирская область (10 из 10).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полностью McDonald’s закрылись в 41 регионе. Всего в России работало 850 ресторанов.

О приостановке работы в России McDonald's объявил 8 марта. Компания заявляла, что продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников из России. Yum! Brands также приостановила работу в России ресторанов, принадлежащих KFC. В стране находится 70 собственных ресторанов KFC, в общей сложности в РФ действует более 1,1 тысячи заведений сети. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявляла о приостановке корпоративной поддержки на рынке России.



Татьяна Леухина