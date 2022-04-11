Главное за выходные: хлопок газа в многоэтажке и пожар в отеле в Казани, резервный фонд пополнится на 273 млрд
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 11 апреля:
- Хлопок бытового газа произошел 9 апреля в доме №7 по улице Габишева в Казани. В результате погиб 33-летний мужчина. По этому факту возбуждено уголовное дело. Пожар мог вызвать взрыв газа — именно по этому факту прокуратура начала проверку. В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома нет. Жителей подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, пустили домой примерно через три часа после случившегося. Жильцы остальных подъездов могли беспрепятственно попасть в свои квартиры.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил держать паводковую ситуацию в республике на постоянном контроле. Он обратил внимание на рост количества обращений по подтоплениям территории с наступлением весеннего периода. Подтопления есть в пригородных поселках, в отдельных подъездах жилых домов, во дворах, на дорогах, тротуарах и в подземных переходах. В результате интенсивного прибывания воды поднялся лед на многих реках. В этом году уже наблюдались три случая подтопления низководных автомобильных мостов.
- Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей, деньги будут использоваться в целях поддержки экономики в условиях санкций. Фонд увеличится за счет средств, поступивших от дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале текущего года.
- Казанский УНИКС в завершающей игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ разгромно обыграл саратовский «Автодор» — 103:67. Самым результативным игроком казанцев стал Желько Шакич. У него 16 набранных очков. Вячеслав Зайцев отдал пять результативных передач.
- 10 апреля в Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал». В 12.42 пожарные локализовали возгорание кровли на площади 40 квадратных метров. В 12.57 пожарные ликвидировали открытое горение. Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту пожара.
- Казанский «Рубин» дома уступил «Краснодару» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч забил нападающий «Краснодара» Сергей Волков в конце второго тайма.
- Российский боец Петр Ян проиграл обладателю чемпионского пояса в легчайшем весе, представителю США Алджэмейну Стерлингу в со-главном бою турнира UFC 273. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что он не согласен с решением присудить победу Стерлингу в бою против Яна. Петр Ян после боя со Стерлингом тоже выражал несогласие с результатом и заявил судьям, что они его «обокрали».
Маргарита ГолвоатенкоОбщество Татарстан
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