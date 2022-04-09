Прокуратура начала проверку после хлопка газовоздушной смеси по улице Габишева в Казани

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана начала проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме номер 7 по улице Габишева в Казани. Об этом сообщила «Реальному времени» и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

По предварительным данным, хлопок произошел во втором подъезде на 9-ом этаже. На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов, прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, сообщили в прокуратуре.



После хлопка произошел пожар. По данным МЧС, в 15.24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире на девятом этаже. В результате погиб мужчина. Как рассказали соседи, он проживал один. Площадь возгорания уточняется.