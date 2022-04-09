В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели человека из-за хлопка газа
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 33-летнего мужчины из-за хлопка бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пожар мог вызвать взрыв газа — именно по этому факту прокуратура начала проверку. В результате погиб мужчина. В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома нет, он в целях безопасности временно отключен от газоснабжения и электричества.Происшествия Татарстан
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