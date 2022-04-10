Петр Ян проиграл Алджэмейну Стерлингу в реванше на турнире UFC 273

Российский боец Петр Ян проиграл обладателю чемпионского пояса в легчайшем весе, представителю США Алджэмейну Стерлингу в соглавном бою турнира UFC 273



Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянина дисквалифицировали за запрещенный удар. На счету Яна с учетом нынешнего боя — 16 побед и два поражения, у Стерлинга 21-я победа.

В январе этого года Ян подписал контракт с UFC на шесть поединков.

Маргарита Головатенко