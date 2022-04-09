Газовое ЧП на Габишева в Казани: соседей пустили домой уже через три часа после инцидента

Фото: Дарья Акимова

Взрыв — или, как сообщает МЧС, хлопок — бытового газа произошел сегодня в доме №7 по улице Габишева в Казани. В результате погиб 33-летний мужчина, который, по данным все того же МЧС, жил один. А вот соседи сообщили корреспонденту «Реального времени», что у скончавшегося есть жена и двое детей, которых на момент взрыва дома не было.

Сообщение о пожаре поступило в 14.52. Его потушили буквально за полчаса. Однокомнатная квартира на девятом этаже, как рассказали в МЧС, выгорела полностью. Однако повреждений стен нет. Об этом же сообщили и в Комитете ЖКХ Казани. Все же в целях безопасности дом временно отключили от газоснабжения и электричества.

По словам очевидцев, погибший мужчина буквально вылетел из окна. Впрочем, официально это пока не подтвердили, но уголовное дело уже возбуждено, причем сразу по двум статьям — ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства взрыва газа пока неясны, следствие продолжается.

Жители ждали, когда их пустят домой, три часа

Корреспондент «Реального времени», побывавший на месте происшествия, сообщил, что соседи погибшего мужчины неохотно общались с прессой. Одна из женщин, которая живет в подъезде, где произошел хлопок, поведала, как услышала его и затем вышла из дома. От дальнейших комментариев она отказалась, но отметила, что было сложно дозвониться до службы 112.

Жителей подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, пустили домой примерно через три часа. Жильцы остальных подъездов могли беспрепятственно попасть в свои квартиры.

Почти одновременно с запуском жильцов домой разъехались и спецслужбы, в том числе уехала и машина скорой помощи. Информация о других пострадавших не поступала, на соответствующий запрос «Реального времени» в Минздраве Татарстана ничего не ответили.



1 / 11 Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Акимова

Дарья Пинегина, Дарья Акимова