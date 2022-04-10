В Казани потушили пожар в отеле «Капитал»

В Казани потушили пожар в здании отеля «Капитал» на улице Право-Булачной, 19, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные локализовали возгорание кровли на площади 40 квадратных метров в 12.42. Открытое горение ликвидировали в 12.57.

Силы гарнизона выезжали по номеру вызова №1-БИС. Пожарные разбирали крышу здания.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщение о задымлении в двухэтажном здании поступило в 11.58. Люди вышли из отеля самостоятельно, пострадавших нет.

Трехэтажное здание внесено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани. В январе этого года дом выставили на продажу — собственник оценил его в 130 миллионов рублей, или $1,7 миллиона. Сейчас здание подорожало уже до 150 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Общая площадь дома XIX века составляет 1 050 «квадратов». Изначально дом был жилым. Однако спустя более чем два века историческое здание функционирует как коммерческий объект — там работают отель «Капитал» и кафе «Пицца&Вино».

Маргарита Головатенко