Прокуратура начала проверку по факту пожара в казанском отеле «Капитал»

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту пожара в отеле «Капитал». Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Инцидент произошел сегодня днем. Пострадавших в результате возгорания нет.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов, а также для установления всех обстоятельств произошедшего выехал и.о. прокурора Вахитовского района Нияз Мотыгуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства, будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Трехэтажное здание внесено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани. В январе «Реальное время» сообщало, что дом выставили на продажу.



Татьяна Леухина