Прокуратура начала проверку по факту пожара в казанском отеле «Капитал»
Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту пожара в отеле «Капитал». Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
Инцидент произошел сегодня днем. Пострадавших в результате возгорания нет.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов, а также для установления всех обстоятельств произошедшего выехал и.о. прокурора Вахитовского района Нияз Мотыгуллин.
Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства, будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Трехэтажное здание внесено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани. В январе «Реальное время» сообщало, что дом выставили на продажу.
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